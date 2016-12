Home Aktuell Renommierter Journalismuspreis geht an Marlene Groihofer.

Frau Gertrude und ihre Geschichte.

Sie zählt in diesem Jahr wohl zu den am meisten ausgezeichneten Radiojournalistinnen des Landes: die ehemalige radio klassik-Redakteurin Marlene Groihofer. Gestern Abend kam ein weiterer Preis hinzu – mit dem „Dr. Karl Renner Publizistikpreis 2016“ in der Kategorie Radio, vergeben vom Österreichischen Journalisten Club. Ausgezeichnet wurde sie für ihre Sendung „Die Einzige, die überlebt hat“ – ein erschütterndes und berührendes Porträt einer Wienerin namens Gertrude, die während dem Nationalsozialismus mit ihren Eltern und Geschwistern quer durch Europa flieht und nach Auschwitz deportiert wird. Frau Gertrude ist damals 16 Jahre alt. „Als ich erfahren habe, dass meine Mutter und meine Brüder vergast worden sind, bin ich zwei Tage lang reglos in der Baracke gelegen“, erzählt Gertrude in der einstündigen Sendung. Auch ihr Vater wird ermordet. Sie überlebt als Einzige sieben Monate in Auschwitz, verrichtet danach Zwangsarbeit in einer Lampenfabrik, in einem Salzbergwerk und baut Panzergräben in Hamburg: „Ich war keine Heldin. Ich habe nur noch Gleichgültigkeit empfunden.“ Eines hat sie nie verloren: „Meine Menschenwürde. Das habe ich mir geschworen.“

Erstmals ausgestrahlt wurde das Porträt am 5. März 2016 in der Sendereihe „Passionswege“ auf radio klassik Stephansdom. In ihrer Rede bei der Dr. Karl Renner Publizistikpreis-Verleihung gestern im Wiener Rathaus bedankte sich Marlene Groihofer vor allem bei ihrer Protagonistin: „Ich freue mich sehr über diese Wertschätzung meiner Arbeit und ich danke Frau Gertrude für ihr Vertrauen“. Die Sendung ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden: im Juni mit dem Österreichischen Radiopreis 2016 („Bester Wortbeitrag“, Silber) und im November mit dem Prälat Leopold Ungar JournalistInnenpreis. Auch die 89-jährige Frau Gertrude war damals anwesend. Noch heute fällt es ihr schwer, über ihre Lebensgeschichte zu sprechen. „Für mich ist es so, als ob es erst gestern war“, sagte Frau Gertrude bei der Verleihung des Prälat Leopold Ungar Preises. Es sei ihr wichtig, dass ihre Geschichte gehört wird. Und es sei ihr wichtig, dass es diese Sendung überhaupt gibt: „Meine Eltern haben kein Grab, keinen Stein. Das ist einer.“

Mittlerweile ist ihre Geschichte weit über Österreich hinaus bekannt geworden – denn nach der Prälat Leopold Ungar Preisverleihung ist Gertrude mit einem Video-Statement für Alexander Van der Bellen medial um die Welt gegangen. „Dass das Radioporträt solche Wellen schlagen wird, haben wir zum Zeitpunkt des Interviews vergangenen Winter noch nicht ahnen können“, so Marlene Groihofer.

Verleihung Prälat Leopold Ungar JournalistInnenpreis im November 2016

(v.l.n.r.: Marlene Groihofer, Frau Gertrude, Caritas-Präsident Michael Landau)

Hier können Sie die Sendung nachhören:

Eine Sendung von Marlene Groihofer in der radio klassik Stephansdom-Reihe Passionswege, erstmals ausgestrahlt am 5. März 2016.

Ausgezeichnet mit: Österreichischer Radiopreis 2016 (Silber), Prälat Leopold Ungar-Preis 2016, Dr. Karl Renner Publizistikpreis 2016.