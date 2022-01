Ein Streifzug durch das vielversprechende Resonanzen-Programm mit Marion Eigl: Im 30. Jahr ihres Bestehens sind die Resonanzen in Feierlaune. Das Festival für Alte Musik beginnt am Samstag im Wiener Konzerthaus mit einem Auftritt von Le Poème Harmonique unter Vincent Dumestre. Tags darauf beehrt Jordi Savall die Stadt und widmet sich erneut seinem Debüt-Programm von 1993. Am Dienstag, den 25. Jänner erwartet das Publikum im Berio-Saal ein besonderer Abend mit Antonio Maria Bononcinis L’Etearco. Margit Legler, Expertin für Historischen Tanz und Period Acting Techniques, die für das Konzept verantwortlich zeichnet, spricht über diese Produktion gestaltet von Studierenden der MUK-Privatuniversität & Gästen.

