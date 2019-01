Am Samstag beginnen im Konzerthaus die Resonanzen – Wiens Festival der Alten Musik. Das Motto lautet heuer Musik ist Triumpf. Die Eckpfeiler im Programm sind Georg Friedrich Händels Ode for St. Cecilia’s Day mit The Sixteen und Henry Purcells Ode für die Schutzpatronin der Musik. Ein klingender Streifzug durch das Programm gestaltet von Marion Eigl.

