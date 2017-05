Home Rubato Resound geht weiter.

Die Reihe „Resound Beethoven„, in der das Orchester Wiener Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck Beethovensche Werke an ihren Uraufführungsorten zur Wiederaufführung bringt, geht auch in der nächsten Saison weiter. Neben Beethoven stehen dann vor allem Werke von Joseph Haydn und Anton Bruckner im Mittelpunkt. Michael Gmasz begrüßt den Organisten und Dirigenten Martin Haselböck dazu live im Studio und erkundigt sich nach den speziellen Spielorten, Haselböcks bzw. Beethovens Klangvorstellungen und mögliche Erweiterungen des Zyklus.

Bild © Christian Nowak