Resurrexit.

(Artikel aus: magazin KLASSIK No. 24/Frühling 2022, von Stefanie Jeller)

Wenn im Neuen Testament von Jesus erzählt wird, geht es nie nur um den “Jesus von damals”. Gemeint ist immer der auferstandene Christus. So schwingt in den Wundererzählungen am See Genezareth in Galiläa oder in der Leidensgeschichte in Jerusalem die Botschaft mit: Es ist der Auferstandene, er spricht jetzt, er heilt und vergibt – bis in unsere Tage, kurz: Er lebt. Folgerichtig wollen die Geschichten am Ostermorgen von den Frauen, die das leere Grab entdecken, dass sie nicht am Grab bleiben. Ein Engel schickt sie fort, sie sollen den Jüngern ausrichten: “Jesus ist auferstanden.” Der Engel verweist die Frauen und die Jünger gewissermaßen in ihren Alltag zurück, in dem der Auferstandene gegenwärtig sein werde: “Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen.”