Interpret: Cuarteto Casals

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020935880

Das Cuarteto Casals hat im vergangenen Jahr unter dem Titel Inventions seine Gesamteinspielung der Streichquartette von Ludwig van Beethoven begonnen. Nun ist unter dem Titel Revelations – also Offenbarungen – der zweite Teil dieses Großprojektes auf drei CDs erschienen.

Dass der 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven bereits seinen musikalisch-metaphorischen Schatten vorauswirft, lassen diverse CD-Veröffentlichungen der letzten Monate mehr als erahnen. Beethoven Symphonien, Beethoven Klavierkonzerte und -sonaten etc. erscheinen beinahe im Wochentakt. Und auch die Streichquartette des großen Meisters dieses Fachs stehen wieder hoch im Kurs. Zum Glück! Denn es sind Meisterwerke, die ins Repertoire und auch in die Diskographie jedes bedeutenden Streichquartetts gehören. Das Cuarteto Casals, benannt nach dem berühmten Cellisten, gehört zu den wichtigsten Quartettformationen unserer Tage und so ist es nur richtig, dass auch seine Gesamteinspielung bis zum Jubiläum fertiggestellt ist!

Auf Revelations, der drei CDs umfassenden zweiten Ausgabe der Gesamtaufnahme, finden sich die sog. mittleren Werke der jeweiligen Schaffensperioden von Beethoven. Vom 2. Streichquartett aus dem op.18 über die Quartette 8,9 und 10 bis hin zum Quartett Nr. 15 op.132. Eine wilde Mischung, mag man meinen, im Beiheft jedoch gut in Zusammenhang gebracht, vor allem auch mit jenen Werken, die Beethoven mehr oder weniger zeitgleich geschaffen hat. Wie schon bei der ersten Ausgabe fällt vor allem der feine Ton des Cuarteto Casals auf. So manches Werk, das selbst von Kammermusikliebhabern als „schwer“ empfunden wird, erhält durch die Transparenz und Klangklarheit dieses Ensembles eine Leichtigkeit, wie man sie selten hört. Wie leicht springt einem da das Finale aus dem Komlimentierquartett entgegen und gleiten Razumovsky 2 und 3 dahin. Und der „heilige Dankgesang“ aus dem Quartett in a-Moll op.132 wirkt wie ein stilles Gebet, das direkt von Herzen kommt und uns Zuhörer auch genau dorthin trifft. So dürfen wir uns auf den 250. Von Ludwig van Beethoven vorweg schon noch mehr freuen! (mg)