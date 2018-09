Home Rubato Revich & Angatscheva.

Der Geiger Yury Revich und die Pianistin Donka Angatscheva sind ein eingespieltes Duo- Team. Bei der Konzertreihe Friday Nights with Yury Revich musizierten sie beispielsweise schon oft gemeinsam. Dort stehen Theatralik und Entertainment im Vordergrund, wie es vielleicht bei einem konventionellem Konzertabend nicht der Fall wäre. Doch dass sie genau das ebenso gut können und wollen, zeigen die beiden am Samstag, 15. September im Brahmssaal im Wiener Musikverein um 19.30. Musikalisch packen sie „das kleine Schwarze“ aus- in der ersten Hälfte steht Wiener Klassik im Mittelpunkt, Mozart und Beethoven, und in der zweiten Hälfte lockt die A-Dur Sonate von César Franck. Pure Musik! Arabella Fenyves freut sich über den Live Besuch im Studio.