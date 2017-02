Bevor wir in die Fastenzeit starten, heizt György Cziffra am Rosenmontag noch einmal allen Faschingswilligen mit rasant dargebotener Fingerakrobatik ein. Am Programm: Franz Liszts Ungarische Rhapsodien Nr. 1-9. Diese ersten neun der insgesamt 19 Rhapsodien wurden von Cziffra zwischen 1972 und 1975 aufgenommen und zeigen den geborenen Budapester in Höchstform.

Inhalt teilen