Interpreten: Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle

Label: Warner Classics

EAN: 0190295835026

Es mag vielleicht, was die ganz großen Erfolge betrifft, in den vergangenen Jahren ein wenig stiller geworden sein, rund um Simon Rattle und die Berliner Philharmoniker. Nichts desto trotz gehört er unbestritten zu den bedeutendsten Klangzauberern unter den Dirigenten unserer Zeit. Warner Classics widmet ihm zum Abgang seines Chefpostens in Berlin eine 7 CDs umfassende Zusammenstellung seiner bedeutendsten Aufnahmen der letzten 15 Jahre.

Rhythm and Colours, als Rhythmus und Farben, nennt Warner Classics die CD Box, die Höhepunkte des Aufnahmeschaffens von Simon Rattle in Berlin beinhaltet. Den Rhythmus geben dabei Werke wie Sacre du Printemps von Strawinsky oder die Planeten von Gustav Holst vor, herrliche Klangfarben entstehen bei Debussys La Mer oder der Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Dazu Orffs Carmina Burana, Mussorgskys Bilder einer Ausstellung und Gustav Mahlers Symphonie Nr. 5. Schon die Auswahl an Werken zeigt also, hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt, man hält sich also nicht mit unzulänglichen Kleinigkeiten auf.

2002 hat Simon Rattle den Dirigenten Claudio Abbado als Chefdirigent bei den Berliner Philharmonikern abgelöst, mit Ende der nächsten Saison wird er diesen Posten an seinen designierten Nachfolger Kirill Petrenko abgeben und so den von ihm angestrebten Generationenwechsel in dieser Position vollziehen. Viele Höhepunkte bleiben in Erinnerung, die großen Sommerkonzerte auf der Waldbühne, die zyklischen Aufführungen der Symphonien von Brahms, Mahler und Sibelius, aber auch eine von Peter Sellars inszenierte Aufführung von Bachs Matthäus-Passion – für Rattle »das Wichtigste, was wir hier je gemacht haben«. Dazu das erfolgreiche Education Programm und die Einrichtung der sogenannten Digital Concert Hall, die es Klassikfans auf der ganzen Welt ermöglicht, die philharmonischen Konzerte live im Internet zu erleben. Eine CD Box als würdige Erinnerung an viele erfolgreiche Jahre von Simon Rattle in Berlin.

Kleiner Nachsatz: Aus Altersgründen hat Rattle seinen Vertrag in Berlin nicht verlängert, was ihn jedoch nicht davon abgehalten hat, bereits heuer einen weiteren Chefposten anzutreten, nämlich in seiner Heimat, als Leiter des London Symphony Orchestras! (mg)