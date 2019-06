Home Lebenswege Richard Hansl.

Der gebürtige Oberösterreicher arbeitete in der politischen Kommunikation. Bei einem Aufenthalt in Barcelona änderte sich sein Leben. Er erkennt seine geistliche Berufung. In der Sendung von Stefan Hauser spricht er über seinen Berufungsweg zum Priester. Beide Hansl und Hauser haben eine Gemeinsamkeit, sie sind Anhänger des Fußballvereins „FC Blau Weiß Linz“.