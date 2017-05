Selbst ein guter Pianist und begnadeter Liedbegleiter, schrieb Richard Strauss zwar für sein Leibinstrument, dennoch nimmt die Klaviermusik in seinem Oeuvre eine untergeordnete Rolle ein – sowohl was deren Umfang, als auch die Rezeption von Seiten des Publikums betrifft. Bezeichnenderweise nannte Strauss keines seiner Werke für Klavier und Orchester „Klavierkonzert“, sondern gab ihnen Namen wie Parergon zur Sinfonia Domestica für Klavier (linke Hand) und Orchester, op. 73, Burleske für Klavier und Orchester d-Moll oder Panathenäenzug, Sinfonische Etüden in Form einer Passacaglia für Klavier (linke Hand) und Orchester, op. 74. Solowerke für Klavier gibt es ebenfalls, doch die größtenteils in seiner Jugend geschriebenen Stücke konnten sich nie im Konzertbetrieb etablieren (was von Strauss wohl ohnedies nicht intendiert war).

So führt die Klaviermusik von Strauss im Schatten der populären Opern und Sinfonischen Dichtungen ein relativ unbeobachtetes Dasein – die Marke „Richard Strauss“ bleibt aber dank der spezifischen Tonsprache ihres Schöpfers dennoch stets erkennbar. Während Roland Pöntinen und Friedrich Gulda mit dem Parergon und der Burleske einen kleinen Einblick in die Klavier-Werkstatt des Komponisten gewähren, lassen Anthony & Joseph Paratore die sinfonische Dichtung Till Eulenspiegels lustige Streiche in einer Bearbeitung für zwei Klaviere aus dem Jahr 1896 erklingen. Letztere stammt von Otto Singer, dem bewährten (Richard Strauss-)Arrangeur-Genie, der zumindest all jenen ein Begriff ist, die gerne am heimischen Klavier Werken der „großen“ Konzertliteratur tastend nachspüren…