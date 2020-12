Am 4. Dezember 1875 – vor 145 Jahren – wurde Rainer Maria Rilke in Prag geboren. Als René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke. Seine außergewöhnliche Lyrik inspirierte zahlreiche Komponisten. Marion Eigl kombiniert ausgewählte Vertonungen mit Kammermusik von Wolfgang Amadé Mozart, dessen Todestag am 5. Dezember war.

Rainer Maria Rilke, 1906 © Österr. Nationalbibliothek