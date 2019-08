Interpret: Prague Sinfonia Orchestra, Christian Benda

Label: Sony Classical

EAN: 190759195925

Die Rivalität zwischen Mozart und Salieri gleicht einer unendlichen Geschichte um Mythen und „Fake News“, wie man heute sagen würde. Doch was ist dran, an den Vergiftungs- und Konkurrenzgeschichten? Und was hat das eigentlich mit der Musik der beiden zu tun? Nichts! Wie man aufs Neue auf unserer CD der Woche erfährt.

Es wird wohl hin und wieder die eine oder andere Eifersüchtelei zwischen dem Freigeist Mozart und dem „Handwerker“ Salieri gegeben haben, doch aus wissenschaftlich erforschten Quellen wissen wir weit mehr über die Wertschätzung, die sich die beiden entgegen gebracht haben. So veranlasste Salieri zahlreiche Mozart-Aufführungen, dirigierte einige sogar selbst – Mozart wiederum berichtet in seinem letzten Brief an seine Frau Constanze vom 14.Oktober 1791, wie wichtig ihm das Lob des in Wien hochangesehenen Salieri gewesen ist. Mit der Kantate „Per la ricuperata salute di Ofelia“ haben sie schließlich sogar eine Gemeinschaftskomposition geschaffen, was jedweden Zweifel gegenseitiger Anerkennung ausräumen sollte.

Das Prague Sinfonia Orchestra kombiniert nun unter der Leitung seines Chefdirigenten Christian Benda auf seiner aktuellen Doppel-CD unter dem Titel Rivalry? (mit Fragezeichen!) Opernouvertüren von Salieri und Mozart, ergänzt durch zwei der bekanntesten Symphonien Mozarts und seine sechs Deutschen Tänze KV 509. Und natürlich darf die angesprochene Kantate auf dieser CD nicht fehlen, die für diese Erstaufnahme von Christian Benda aus der erst 2015 wiederentdeckten Prager Version instrumentiert und rekonstruiert wurde. Verzichtet wurde auch nicht auf die beiden Ouvertüren zu Salieris Prima la Musica und Mozarts Schauspieldirektor, die beide am 7. Februar 1786 beim legendären Opernwettstreit in der Orangerie in Schönbrunn uraufgeführt wurden. Wer damals als Sieger hervorgegangen ist, mag aus heutiger Sicht überraschen, aber es war eindeutig Antonio Salieri! (mg)