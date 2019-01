Home Rubato Roberto Paternostro.

Am Mittwoch den 23. Jänner gibt der Dirigent Roberto Paternostro eines seiner seltenen Gastspiele in Wien. Eine konzertante Fassung von Carl Maria von Webers Oper Peter Schmoll steht dabei auf dem Programm. Michael Gmasz hat den österreichischen Dirigenten schon vorab zum Interview getroffen, um mehr über diese Opernrarität, die große Leidenschaft für die Musik Richard Wagners aber vor allem über das Leben als musikalischer „Globetrotter“ zu erfahren. Roberto Paternostros Aufführungen führen und führten ihn von Österreich nach Japan, nach Argentinien, in die USA, nach Deutschland und Italien, nach Israel und Spanien, nach Kanada und … Ab März ist er außerdem Musikdirektor des Bogotá Philharmonic Orchestra in Kolumbien.

Bild © Moritz Schnell