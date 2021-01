Home Rubato Rodolphe Kreutzer.

Neunzehn Violinkonzert komponierte Rodolphe Kreutzer während seiner aktiven Zeit als Virtuose. Nachdem er 1810 die Solisten-Laufbahn aufgeben musste, schrieb er kein weiteres Konzert mehr. Ein paar Jahre zuvor hatte Beethoven den französischen Geiger in Wien gehört. Er widmetet ihm seine Sonate in A-Dur, op. 47. Kreutzer unterrichtete seit 1795 als Professor am Pariser Konservatorium und war von 1801 bis 1827 als Konzertmeister und Kapellmeister an der Pariser Oper tätig. Gestorben ist der Musiker vor 190 Jahren, am 6. Jänner 1831 in Genf während eines Genesungsaufenthaltes.