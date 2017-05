Von 18. bis 20. Mai 2017 ist Roland Batik bei den 1998 von ihm gegründeten Schlosskonzerten Seibersdorf zu hören, am Montag in der „Klaviermusik am Abend“ auf radio klassik Stephansdom. Der Organisator und künstlerische Leiter der Schlosskonzerte Seibersdorf ist sowohl als Interpret wie als Komponist bekannt dafür, dass er wie sein einstiger Lehrer Friedrich Gulda munter zwischen den ansonsten relativ abgesonderten Bereichen der Tradition und Moderne bzw. zwischen Klassik und Jazz hin und herwandert und sich überall gleich wohl zu fühlen scheint. Musik von und mit einem der vielfältigsten Künstler Österreichs.

