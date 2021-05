Home Rubato Roman Hauser live im Dom!

Am kommenden Samstag startet das Orgelfestival im Wiener Stephansdom. Das Eröffnungskonzert gestaltet der Tiroler Organist Roman Hauser. Der vielseitige Musiker hat sich ein „tanzlastiges“ und sehr orchestrales Programm überlegt, das alle Vorzüge der neuen Riesenorgel zum Klingen bringen soll und wird. Musikchefin Ursula Magnes hat mit Roman Hauser über seine Tätigkeit als Hauptorganist der Wiener Jesuitenkirche gesprochen, vernachlässigbares Schubladendenken, den „Querkopf“ Hans Zimmer und was es einem Organisten musikalisch bringt, wenn er wie Roman Hauser, zehn Jahre in einer Band E-Bass gespielt hat.