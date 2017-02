Home Klaviermusik am Abend Romantisches vor dem Valentinstag.

Zur Einstimmung auf den Valentinstag Romantik pur mit Musik von Franz Liszt, Joseph Marx und Robert Schumann. Am Programm: die Liszt’schen Liebesträume S 541 mit Donka Angatscheva, das Romantische Klavierkonzert E-Dur von Joseph Marx mit Marc-André Hamelin, begleitet vom BBC Scottish Symphony Orchestra unter der Leitung von Osmo Vänskä sowie das Liebeslied S 566 – ein Werk aus der Feder Robert Schumanns in einem virtuosen Arrangement von Franz Liszt; es träumt am Klavier: Lise de la Salle.