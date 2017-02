Er prägte eine ganze Operngattung und wurde bereits in jungen Jahren zum weltweit gefeierten „Maestro der Opera buffa“. 1829 hatte Gioacchino Rossini in Rekordzeit 39 Bühnenwerke geschrieben und ging mit gerade einmal 37 in die Opern-Pension. Die restlichen Jahrzehnte bis zu seinem Tod 1868 frönte er dann vor allem dem guten Essen, wovon nicht nur so manches Rezept aus seiner Feder, sondern auch so manches Bildnis beredtes Zeugnis ablegt.

Die Musikredaktion von radio klassik Stephansdom nimmt die 225. Wiederkehr von Rossinis Geburtstag (ein Schalttag!) zum Anlass, den italienischen Komponisten und Feinschmecker ein ganzes Monat lang hochleben zu lassen. Ab 6. Februar steht unter der Woche täglich eine andere Oper am Menüplan – die Höhepunkte daraus sind als „Rossini-Rosinen“ in den Allegro Magazinen zu genießen. Bekanntes wie „Der Barbier von Seviglia“ und „La cenerentola“ bis zu selten gehörtem wie „Adelaide di Borgogna“ und „Aureliano in Palmira“. Musikalische Gustostückerl à la Rossini!