Rossini zur Mélange.

Dominique Meyer, Direktor der Mailänder Scala, serviert eine Rossini-Mélange. Mit Aufnahmen, die er besonders schätzt und auch privat genießt. Er meldet sich wieder direkt aus Mailand, wo an seinem Haus derzeit gleich drei Rossini-Opern reüssieren: „L’Italiana in Algeri“, einer neuer „Barbier“ und „Il Turco in Italia“. Weiters empfiehlt er eine Reise zu den Rossini-Festspielen im Geburtstort des Komponisten, in Pesaro, und verrät Restaurants in Paris, wo man noch heute wie einst Rossini speisen kann.

Inhalt teilen