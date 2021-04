Interpret: Ragnhild Hemsing u.a.

Label: Berlin Classics

EAN: 0190295057787

Dass Kunst- und Volksmusik einander nicht ausschließen, wissen wir nicht erst seit den sog. Nationalen Schulen. Schön zu sehen und zu hören ist es auch bei einzelnen Musikerinnen und Musikern, wenn sie in beiden Genres auf allerhöchstem Niveau musizieren, wie die Geigerin Ragnhild Hemsing. Auf ihrer neuen CD spielt sie mit dem Pianisten Mario Häring und dem Cellisten Benedict Kloecker.

Komponisten wie Béla Bartók, Antonín Dvorak, Edvard Grieg und viele andere mehr haben sich intensiv mit der traditionellen Musik ihrer jeweiligen Heimatländer auseinandergesetzt, sie gesammelt und schließlich in eigene Werke einfließen lassen. Kein Wunder also, dass gerade Grieg auf dem neuen Album Røta der norwegischen Geigerin Ragnhild Hemsing eine besondere Rolle spielt. Dazu Johan Halvorsen, Ole Bull und Johan Svendsen und viel Traditionelles aus dem reichhaltigen Repertoire der Slåtter, der sogenannten norwegischen Bauerntänze.

Ragnhild Hemsing spielt nicht nur ausgezeichnet Violine, hat sie nicht zuletzt bei Boris Kuschnir hier in Wien studiert, sondern ist auch eine Meisterin der traditionellen Hardangerfiedel. Mit beiden Instrumenten ist sie auf Røta zu erleben, teils auch in ungewohnten Hardanger-Bearbeitungen von eigentlich für die Violine geschriebenen Werken. Halvorsens Passacaglia, der Einzug der Bojaren oder Griegs norwegischer Marsch erklingen hier im komplett anderen Stil, zurück zu den Wurzeln, back to the roots, auf Norwegisch Røta. Faszinierend, wie Hemsing uns als Zuhörer in die unterschiedlichen Klangwelten der beiden Instrumente entführt. Vom satten und kräftigen Ton ihrer Ruggeri Violine zum silbrig glänzenden, feinen und obertonreichen Klang der Hardangerfiedel. Bei Halling, Springar und Bonde darf natürlich auch das charakteristische Stampfen mit dem Fuß zur Unterstützung des Rhythmus nicht fehlen. Noch schöner wäre es nur, wenn Ragnhild Hemsing auch wieder einmal zu ihren Studienwurzeln nach Wien zurückkehren würde, um unserem Publikum die wunderbare Welt der Hardangerfiedel näherzubringen! (mg)

