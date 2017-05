Home Lebenswege Rotraud A. Perner.

Die Seelsorgerin.

Als Kind wollte Rotraud A. Perner eigentlich Ballerina werden, doch für ihren Vater war das „zu wenig intellektuell“. Er steckte sie in eine Bubenschule, als einziges Mädchen. Geworden ist sie eine der bekanntesten Psychotherapeutinnen Österreichs – „über Umwege“, wie sie heute sagt. Vor fast genau einem Jahr ist eine neue Berufung hinzugekommen: Rotraud A. Perner ist seither evangelische Pfarrerin – aus ganzem Herzen. Live zu erleben ist sie bei der diesjährigen „Langen Nacht der Kirchen“ am 9. Juni 2017: Rotraud A. Perner hält in der evangelischen Markuskirche in Wien Ottakring einen Vortrag über „Sexuelle Reformation, Freiheit und Verantwortung“.

Eine Lebenswege-Sendung von Gerlinde Wallner (DaCapo).