Er hat einmal zu den vielversprechendsten Komponisten Polens gezählt. In der Gruppe Junges Polen in der Musik galt er als klare Nummer zwei. Hinter Apolinary Szeluto, den Sie sicher auch nicht kennen werden. Wir sprechen hier von Ludomir Różycki (1883-1953). Nach Stanisław Moniuszko der wichtigste polnische Opernkomponist und Gründer des polnischen Nationalballetts. Es klingelt immer noch nicht? Erstaunlicherweise geriet er nach seinem Tod in Kattowitz 1953 auch in Polen in Vergessenheit. Langsam, aber sicher erspielt sich die junge Generation sein kompositorisches Œuvre. Die auch um Mieczysław Weinberg besorgte Geigerin und Komponistin Ewelina Nowicka hat nun sein Violinkonzert sowie ein paar Miniaturen für das Label cpo aufgenommen.

Ludomir Różycki wurde in Warschau in eine musikalische Familie geboren; sein Vater war Professor am Konservatorium. Schon während seines Studiums erzielt er als Komponist erste große Erfolge. Mit einer Goldmedaille für den Abschluss in der Hand, verließ er Warschau und ging zu Humperdinck nach Berlin. Von dort ging es von 1907-11 nach Lemberg, wo er Kapellmeister an der Oper und Professor am Konservatorium war. Danach folgten internationale Erfolge in Berlin, Breslau usw.

1921 entstand das Ballett Pan Twardowski, das sich erfolgreich über ganz Europa ausbreitete. Ewelina Nowicka hat Melodien daraus eigens für diese CD für Klavier und Violine gesetzt. Das Violinkonzert op. 70 entstand gegen Ende des 2. Weltkriegs, ist aber nur in Teilen erhalten geblieben: Der Klavierauszug ist komplett, die Partitur bestand lediglich aus ein paar Seiten. Zu Beginn des Jahrtausends wurde das Konzert rekonstruiert und liegt nun in einer echten Referenz-Aufnahme vor.

Angesichts des Werkkatalogs von Różycki ist zu hoffen, dass es verstärkte Initiativen inner- und außerhalb Polens geben wird, mehr Musik dieses Komponisten zugänglich zu machen. (cw)

