Home Rubato Rubato pausiert bis auf Weiteres.

Liebe Hörerinnen und Hörer, terrestrisch in Wien und Graz via Kabel oder per Live-Stream weltweit.

Es fällt uns besonders schwer, die beliebten Rubato-Sendungen bis auf weiteres auszusetzen, aber das Gebot der Stunde, dass unser aller Gesundheit im Vordergrund steht, macht diese Entscheidung nur zu selbstverständlich. Wir können ab sofort keine Gäste im Sender empfangen.

In der Zeit von Montag bis Freitag, 11 – 12 Uhr, vor der Übertragung des Gottesdienstes aus dem Wiener Stephansdom, werden Sie natürlich weiterhin mit der besten Klassik Wiens versorgt.

Passen Sie auf sich auf!

Handeln Sie verantwortungsvoll und überlegt mit Rücksicht auf Ihre Mitmenschen.

Ihr Team von radio klassik Stephansdom