In dem zehnten der insgesamt 14 Gemeinschaftswerke des Librettisten-Komponisten-Gespanns Gilbert & Sullivan dreht sich alles um einen alten Hexenfluch, der die Baronets von Ruddigore zwingt, ihr Leben dem Verbrechen zu weihen, wenn sie nicht eines qualvollen Todes sterben wollen. Das Orchestra of the Royal Opera House, Covent Garden unter Isidore Godfrey zeigt keine Angst vor diesem Fluch, sondern musiziert munter drauf los; Jean Hindmarsh, John Reed, Donald Adams und Jean Allister halten wacker mit.

