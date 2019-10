Home Schwerpunkt Ruhe – Schöpfungszeit 7/7.

Woche #7: Ruhe (14.10.–20.10)

Musiktipp: Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 6 F-Dur, op. 68 „Pastorale“

Diese letzte Woche der Schöpfungszeit klingt ruhig aus, u.a. mit „Time stands still“ (Dowland), „Du bist die Ruh'“ (Schubert) und Händels „Süße Stille, sanfte Quelle“ sowie vielen weiteren pastoralen, friedlichen und geruhsamen Stücken. Lortzing bringt es auf den Punkt: „Lasst ruhen die Arbeit„, denn nun kommt eine Zeit der Erholung, eine Zeit zum Durchatmen – und träumen! Zum Beispiel mit Schumanns „Träumerei“, Fosters „Beautiful Dreamer“ oder Lumbyes „Traumbilder“. Höhepunkt der Woche ist Beethovens „Pastorale“, die einen Vorgeschmack auf das Beethovenjahr 2020 bietet, in dem radio klassik Stephansdom am internationalen „Beethoven Pastoral Projekt“ teilnehmen wird. Mehr dazu im neuesten magazin KLASSIK No. 15 (Erscheinungstermin: Dezember 2019).

Montag, 14. Oktober, 17:30 Uhr:

Gegen den Lärm der Zeit

Warum Lärm uns krank macht und Ruhe so gut tut. Eine Sendung von Monika Fischer.

Das große Geschenk der jüdischen Kultur an die Menschheit ist der arbeitsfreie Siebte Tag. Doch der Ruhetag ist in Gefahr, denn die Wirtschaft will nicht ruhen.

Über die Bedeutung von Schabbat und Sonntag. Eine Sendung in der Reihe „Achtung Bibel!“ von Stefanie Jeller.

Hier finden Sie einen Überblick über unsere Schöpfungszeit.

Schöpfungszeit nachhören:

Woche 1/7: Weltall

Woche 2/7: Elemente

Woche 3/7: Pflanzen

Woche 4/7: Insekten

Woche 5/7: Tiere

Woche 6/7: Mensch