Rundschau.

Gestern, am 27.1., war der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Radio klassik Stephansdom Redakteurin Marlene Groihofer thematisierte in ihrer Perspektivensendung Jugend ohne Heimat die sogenannten Kindertransporte aus Wien, die nun auch Gegenstand einer Ausstellung im Jüdischen Museum Wien sind. Hören Sie einen Ausschnitt aus der Eröffnungsrede dieser Ausstellung, in der sich Hans Menasse an seine persönlichen Erfahrungen erinnert. Dazu gibt es Musik des Komponisten Sándor Kuti, der 1945 in einem deutschen Konzentrationslager ermordet wurde. Das Album Silenced der Geigerin Orsolya Korcsolán präsentiert seine kompletten Kammermusikwerke für die Violine. Sowie weitere aktuelle Hinweise zu diesem Thema.

Der österreichisch- deutsche Film Schachnovelle setzt sich mit dieser Zeit auseinander; die Musik dazu schrieb Ingo Ludwig Frenzel. Hören Sie die Filmsuite sowie weitere aktuelle Filmmusik: aus dem französischen Historienfilm Delicieux und aus dem populären Us-amerikanischen Film House of Gucci.

Außerdem ist Bryn Terfel gerade „in town“: eine hochkarätig besetzte Wiederaufnahme von Peter Grimes an der Wiener Staatsoper bringt in hierher; Grund genug, seine launigen Ausflüge ins lustige Lied zu hören!