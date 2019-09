Am 19. September feiert die erste Neuproduktion dieser Saison Premiere am Theater an der Wien: Rusalka von Antonín Dvořák in einer Inszenierung von Amélie Niermeyer.

Richard Schmitz sieht es pragmatisch: Das Naturkind Rusalka findet sich in der Menschenwelt mit Treulosigkeit und Verrat nicht zurecht. Ihr Geliebter küsst sich zu Tode. Dazu herrliche Musik von Antonín Dvořák. Er stellt die Dirigate von Franz Welser-Möst und Charles Mackerras mit der Herangehensweise der böhmischen Dirigenten Jaroslav Krombholc, Václav Neumann und vor allem Jiři Bĕlohlávek gegenüber. Auch die Sängerinnen der Titelrolle Renée Fleming, Ana María Martínez und Camilla Nylund stehen Gabriela Beňačková-Čáp gegenüber. Bei den Prinzen wirkt vor allem Peter Dvorsky sehr authentisch. Aber auch der Pole Piotr Beczala und der US-Amerikaner Brandon Jovanovich erfühlen die böhmische Seele. Eine ideale Vorbereitung auf die Rusalka an der Wien.

(c) TAW: Rusalka © beyond | Leopold Kogler