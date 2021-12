Home Komponisten Camille Saint-Saëns – Komponistentag.

Camille Saint-Saëns – Komponistentag

Er galt als Revolutionät, als Klassiker und schließlich wurde der gelehrte Komponist als reaktionär abgetan. Gestorben ist er nach einem langen ausgefüllten Leben am 16. Dezember 1921 in Algier. Ganz pragmatisch meinte er im hohen Alter: „Es gibt gute und es gibt schlechte Musik; der Rest ist eine Frage der Mode oder der Konvention, nichts weiter.“ Mit „Le Carneval des Animaux“ gelang ihm völlig absichtslos sein wohl populärstes Stück. Eine zoologische Fantasie mit viel Verve und Charme – eigentlich nur für den privaten Rahmen gedacht. Wir bieten an: einen Tag in die Farbigkeit der Musik von Camille Saint- Saëns eintauchen.

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 06.00-23.00 Uhr.



(c) Audition de Camille Saint-Saëns à la Salle Gaveau, Paris, 5 novembre 1913. Pianiste sur scène entouré de l’orchestre.