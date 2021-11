Home Liszt aus Raiding Saisonvorschau mit den Intendanten!

Mit Aufnahmen aus dem heurigen Oktober im Gepäck haben die Intendanten des Liszt Festivals in Raiding, Johannes und Eduard Kutrowatz, bei Chefredakteur Christoph Wellner im Studio Platz genommen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die kommende Saison in Raiding, die doch einige Änderungen mit sich bringen wird! Musikalisch gibt es den Orpheus von Franz Liszt – in der Originalversion für zwei Klaviere und das Concerto Nr. 1 für 2 Klaviere, Streichorchester und Percussion von Eduard Kutrowatz in seiner überarbeiteten zweiten Fassung.