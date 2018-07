Home Rezensionen Salome in Salzburg.

Gestern Abend fand in der Felsenreitschule die zweite Opernpremiere der Salzburger Festspiele statt. Intendant Markus Hinterhäuser legte Oscar Wildes Schauspiel „Salomé“ als Musikdrama von Richard Strauss in die Hände des italienischen Theater-Mystikers Romeo Castellucci. Ein Opernabend, der ob seiner symbolistischen Bilder bleibt. Am Ende ein Jubelsturm für die litauische Sopranistin Asmik Grigorian als Salome. Ursula Magnes berichtet aus Salzburg.

© Salzburger Festspiele, Ruth Walz

Salome 2018, Asmik Grigorian (Salome)