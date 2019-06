Home Spezial Salon Bösendorfer.

Zum zweiten Mal öffnet Bösendorfer im Wiener Musikverein seine Pforten für ein musikalisches Treffen mit radio klassik Stephansdom. Dieses Mal ist der Bösendorfer Artist Florian Krumpöck zu Gast- ein österreichisches Multitalent! Pianistische Virtuosität verbindet er mit dem Dirigieren, und auch die Intendanz des Kultur.Sommer.Semmering hält ihn seit einigen Jahren auf Trab. Der international tätige Musiker präsentierte am 13. Juni seine neue Schubert CD: Anlass für eine gemütliche Schubertiade in den Räumlichkeiten von Bösendorfer im Wiener Musikverein. Florian Krumpöck im Gespräch mit Arabella Fenyves- und am Bösendorfer Flügel mit zahlreichen Einlagen. Hören Sie den Live-Mitschnitt.