Home Rubato Salzburger Wienwoche – Teil 2.

Nachdem uns in dieser Woche schon Markus Hinterhäuser, neuer Intendant der Salzburger Festspiele, in Rubato besucht hat, setzt Michael Gmasz die „Salzburger Wienwoche“ mit Wolfgang Brunner fort. Der Leiter der Salzburger Hofmusik und Dozent für historische Tasteninstrumente am Mozarteum Salzburg berichtet über die Originalklangszene in der Mozartstadt, die jüngsten CDs mit Werken von CPE Bach und GP Telemann und salzburger Komponistenpersönlichkeiten abseits der ohnehin Bekannten.