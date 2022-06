Home Rubato Salzburgs Papageno!

Papageno ist vielleicht der menschlichste Charakter in Mozarts Zauberflöte– jedenfalls ein „erdiger“! Wer leidet nicht mit ihm mit wenn er sein Weibchen sucht- wer fühlt nicht ein bisschen Schadenfreude, wenn er das Schloss vor den Mund bekommt? Und wer freut sich nicht mit ihm, wenn er endlich seine Papagena findet! Heuer wird es bei den Salzburger Festspielen einen jungen Wiener Papageno geben- den Bassbariton Michael Nagl. Er erzählt im Interview, wie ihm seine Jugendkarriere im Knabenchor heute hilft, verrät mit welchem Musikgenre außerhalb der Klassik er zu Hause aufgewachsen ist und von welchen Rollen er in der Zukunft noch so träumt.