Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Sandra Kolleth, Geschäftsführerin bei Miele.

Ihre große Leidenschaft ist Kommunikation. Ein Talent und eine Begeisterung, die in vielen Sparten von großem Wert sind. Verbunden ist sie mit der Freude am Vertrieb, die Sabdra Kolleth von ihrem Vater mitgenommen und der sie zur entsprechenden Ausbildung auch ermutigt hat. Nach einer Blindbewerbung direkt nach dem Studium ist sie bei Xerox gelandet und über 20 Jahre lang geblieben.

Der Wechsel zu Miele und damit in eine andere Branche und ein anderes Betätigungsfeld war ein Sprung ins kalte Wasser. Ihre Erfahrung als Skipperin war dabei durchaus hilfreich. Was das Segeln sie sonst noch für Leben und Beruf gelehrt hat, was sie als Chefin unter guter Führung versteht und woraus sie Kraft schöpft, hören Sie von Sandra Kolleth selbst!

