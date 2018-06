Begonnen hat Andreas Schager seine Sängerkarriere im Operettenfach, als „Heldenbuffo“ Bárinkay im „Zigeunerbaron“ beispielsweise. Gute Ohren haben das Heldische in seiner Tenorstimme erkannt und das eine ergab das andere. Als Einspringer für einen „verloren gegangenen“ Siegfried erfolgte unter Daniel Barenboim in Berlin der Durchbruch. Nächstes Jahr wartet die MET in New York, in Bayreuth ist Andreas Schager mittlerweile Stammgast. Am kommenden Montag singt er an der Wiener Staatsoper den Max in Webers „Freischütz“. Eine Titelpartie, mit der kein Blumentopf zu verdienen ist, wie manche warnen. Andreas Schager liebt die Rolle, auch wenn eine zweite große Arie am Schluss fehlt. Ursula Magnes hat zwischen Proben vor der Premiere in der Solistengarderobe mit dem sympathischen Sänger gesprochen. Etwas hat er schon früh am elterlichen Bauernhof im niederösterreichischen Rohrau gelernt: das Leben als auch das Singen kennt keine Bürozeiten.

(c) David Jerusalem