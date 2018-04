Home Kunstuniversität Graz Schauspiel – Darstellende Kunst.

Kunstuniversität Graz – Dialog für die nächste Generation.

Lehrende und Studierende im Gespräch.

In der 12. Ausgabe der laufenden Sendereihe geht es um das Schauspiel und die Darstellende Kunst an der Kunstuniversität Graz. Ursula Magnes spricht dazu mit Ute Rauwald. Seit September 2011 arbeitet sie als Universitätsprofessorin für Dramatischen Unterricht an der KUG und wirkte parallel dazu als Gastprofessorin für Regie an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in der Zeit von 2011 bis 2012, anschließend als Dozentin für Supervision für Regie/Dramaturgie/Choreographie bis zum Sommersemester 2013. Als diplomierte Regisseurin wie Schauspielerin setzt sie sich zur Erschließung der Künste, in der Artistic Research und in verschiedenen, universitätsübergreifenden Kooperationen dazu ein. Zu Gast ist ebenfalls Christoph Radakovits. Geborener Wiener, der in Graz Schauspiel studierte und seit 2015 erfolgreiches Ensemblemitglied des Burgtheaters ist.