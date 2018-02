Interpret: Olga Scheps, WDR Sinfonieorchester, Carlos Dominguez-Nieto

Label: Sony Classical

EAN: 889854701024

Die junge, russisch-deutsche Pianistin Olga Scheps hat sich auf ihrer jüngsten CD mit ihren Lieblingswerken von P.I. Tschaikowsky auseinandergesetzt. Das erste Klavierkonzert trifft dabei auf Solostücke aus den Jahreszeiten oder der Nussknacker Suite. Vielschichtig und klangintensiv.

P.I. Tschaikowskys Klavierkonzert Nr. 1 in B-Dur gehört zu den Klassikern der Klavierliteratur schlechthin. Die Fülle an Aufnahmen davon ist so groß, dass sogar die Online Plattform Wikipedia auf eine Aufzählung von besonderen Aufnahmen verzichtet. Nun hat auch Olga Scheps, die seit ihrem 6. Lebensjahr in Köln lebt, dieses Klavierkonzert ihrer Diskographie hinzugefügt. Und schon an den berühmten ersten Akkorden hört man, sie legt es eher romantisch als wuchtig kräftig an. Was jedoch nicht bedeuten soll, dass ihrer Interpretation die notwendige Energie oder Kraft fehlt. Sie wird hier nur phasenweise und wenn notwendig eingesetzt und steht nicht im Interpretationsmittelpunkt, wie bei so manch anderer Aufnahme. Scheps‘ romantischen Zugang zu Tschaikowskys op. 23 spüren wir dann vor allem auch im 2. Satz, wenn sie uns vor dem Feuersturm im dritten in himmlische Klangsphären entführt.

Zu Tschaikowskys erstem Klavierkonzert hat sie einige ausgewählte Lieblingsstücke der Klaviersololiteratur ausgesucht, darunter die Monate Oktober und November aus den Jahreszeiten, Chanson triste op. 40 Nr.2 und eine Konzertsuite aus dem Nussknacker, arrangiert für Klaviersolo von Mikhail Pletnev. Gerade die letztgenannte Suite erlaubt den einen oder anderen neuen Blick auf Tschaikowskys Ballettwerk in der Klavierfassung, da Pletnev, abweichend von der Orchestersuite, teils andere Ausschnitte aus dem Ballett ausgewählt hat. Eine Reminiszenz an ihre russische Herkunft, klassisch-romantisch gestaltet! Zeitgleich ist übrigens auch eine Reminiszenz an ihre Deutsche Heimat erschienen, mit Werken der Elektronikband Scooter. Aber das steht auf einem anderen Blatt… (mg)