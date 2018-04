Home 20 Jahre Ein Scherzo für Scherzi.

Der April macht was er will, sagt man gerne. Das Wetter tut es eigentlich immer. Wir berichten trotzdem darüber. Am 20. April bieten wir den ganzen Tag munter, fröhliche Scherzi. Am 20. eben! Weil radio klassik Stephansdom wie sämtliche andere österreichsichen Privatradios heuer 20 Jahre jung wird. Und es gibt wieder etwas zu gewinnen…