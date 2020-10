Home Spezial Österreichischer Sekt mit Tradition

Zum Tag des Österreichischen Sekts am 22. Oktober war Chefredakteur Christoph Wellner zu Gast im Hause Schlumberger im 19. Bezirk in Wien. Mit Pressesprecher Markus Graser hat er sich über die Geschichte des Schaumweins in Österreich, das Unternehmen Schlumberger, die so genannte méthode traditionnelle, die Rüttelpulte (Bild) und viele weitere Details rund um den Sekt unterhalten.

Rüttelpulte in den Schlumberger Kellerwelten (c) Schlumberger