Schön ist die Welt.

Die vorletzte Operette von Franz Lehár, „Schön ist die Welt“, war ganz auf ihren Star Richard Tauber zugeschnitten. In unserem Operettenfenster tritt Zoran Todorovich in dessen großen Fußstapfen und verkörpert Kronprinz Georg. Dieser inkognito reisende Adelige findet in der ihm ohnedies zugedachten Prinzessin Elisabeth von und zu Lichtenberg (Elena Mosuc) seine große Liebe und vice versa. Dramatische Szenen liefert das Bergsteiger-Milieu. Durch die Alpenwelt geleitet Ulf Schirmer das Münchner Rundfunkorchester und den Chor des Bayerischen Rundfunks.