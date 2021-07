Home Aktuell Schönbergs Stimme und Aufnahmen entdecken.

Arnold Schönberg starb vor 70 Jahren am 13. Juli 1951 in Los Angeles fern seiner Heimat Wien. Seine Schallplattensammlung ist nun online zugänglich und bietet spannende Interpretationsvergleiche als auch private Momente aus der Familie Schönbergs. Zum heutigen 70. Todestag von Arnold Schönberg bietet die Österreichische Mediathek des Technischen Museums Wien in Kooperation mit dem Arnold Schönberg Center Wien eine Online-Ausstellung unter dem Titel Schönberg. Eine transatlantische Hörreise. Ein Beitrag von Musikchefin Ursula Magnes.