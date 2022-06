Home Startseite Schöne Erfolge.

Ende Mai ging im Rahmen des Klassikfestivals Haydnregion Niederösterreich der 4. Internationale Haydn-Wettbewerb für Klassisches Lied und Arie unter Juryvorsitz von KS Angelika Kirchschlager in Rohrau, dem niederösterreichischen Geburtsort des Komponistenbrüderpaars Joseph und Michael Haydn, über die Bühne. Nach drei spannenden Wettbewerbstagen und dem Finalkonzert mit Preisverleihung im Haydngeburtshaus Rohrau kürte die prominent besetzte Jury sechs Preisträger:innen. Der erste Preis ging an die ukrainische Sopranistin Nataliia Shumska, der Sonderpreis für die beste Lied-Interpretation ging an Benjamin Sattlecker, den einzigen österreichischen Finalisten. Marion Eigl hat nachgefragt, wie es für die beiden nun weitergeht. Heinz Ferlesch leitete am 3. Juni in der Pfarrkirche Bruck a.d. Leitha Joseph Haydns Oratorium Die Schöpfung. Ein Gespräch mit dem renommierten Chorleiter und Dirigenten, dem es wichtig ist, zum freien Musizieren anzuleiten und dem Werk zu dienen.



KS Angelika Kirchschlager, alle 6 Gewinner:innen, Dr. Michael Linsbauer (c) Niklas Schnaubelt