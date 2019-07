Home Operettenfenster Schöne Operettengala.

Wer Operetten mag, kommt 2019 nicht an diesen beiden Jubilaren vorbei: Franz von Suppè (*18. April 1819) und Jacques Offenbach (*20. Juni 1819). Abseits ihres Geburtsjahres und ihrer Vorreiterrolle im Bereich der Leichten Muse verbindet die beiden vor allem die Tatsache, dass sie ihre größten Erfolge mit der Vertonung „schöner“ Frauenfiguren aus der Antike feierten; der eine mit seiner „Schönen Helena“, der andere mit der „Schönen Galathée“. Doch der August bringt nicht nur ein Wiederhören mit diesen Operetten-Damen, sondern auch zwei Raritäten, die dank des „Hamburger Archivs für Gesangskunst“ den Weg ins Operettenfenster gefunden haben: Suppès „Zehn Mädchen und kein Mann“ mit Erich Kunz in der Hauptrolle des Herrn Schönhahn, der verzweifelt seine Töchter an den Mann zu bringen versucht und Offenbachs „Die Reise auf den Mond“, inkl. spektakulärem Raketenflug frei nach Jules Verne – immerhin 94 Jahre vor der ersten realen Mondlandung.

In diesem Sinne: Alles Gute den 200 Jahre jungen Geburstagskindern Franz von Suppè & Jacques Offenbach!

3. August: Suppè – Die schöne Galathée

4. August: Offenbach – Die Reise auf den Mond

10. August: Offenbach – Die Banditen

11. August: Suppè – Zehn Mädchen und kein Mann

17. August: Suppè – Boccaccio

18. August: Offenbach – Boule de neige

24. August: Offenbach – Die schöne Helena

25. August: Suppè – Pique Dame