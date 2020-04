Home Musica Sacra Schöpfung ohne Sündenfall.

Das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn (uraufgeführt 1798) wurde in Kirchenkreisen nicht überall geschätzt. Warum? Das Oratorium schildert doch die biblische Erzählung von der Erschaffung der Welt und folgt dabei – zumindest in den Rezitativen – in seinen ersten beiden Teilen dem Bibeltext wörtlich? Hören Sie mehr darüber in einer Einführung zum Werk von Elisabeth Birnbaum, Direktorin des Österreichischen Katholischen Bibelwerkes.

Ein Beitrag auf radio klassik Stephansdom zum Bibeljahr unter dem Motto BIBEL hören. Lesen. Leben.

