radio klassik Stephansdom bietet dazu einige Spezialthemen in den Reihen Perspektiven und Lebenswegen in der Schöpfungszeit an.

Sonntag, 12. September 17.30: In den Lebenswegen kommt der Biologe, Gerichtsmedizinier und landwirtschaftliche Facharbeiter Martin Grassberger von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien zu Wort: Themen sind, das leise Sterben des Bodens, Biodiversität und das Mikrobiom.

Mittwoch, 15. September 17.30: In den Perspektiven spricht Ille C. Gebeshuber über ihre Forschung der Nanotechnologie und Bionik .

Sonntag, 19. September 17.30: In den Lebenswegen spricht Kurt Kotrschal über seine Forschung mit Hunden und Wölfen. Der gebürtige Oberösterreicher initiierte mit das Wolfsforschungszentrum Ernstbrunn.

Sonntag, 26. September 17.30: Die Initiatorin des Klimaschutzvolksbegehrens Katharina Rogenhofer spricht in den Lebenswegen darüber, warum wir jetzt für unseren Planenten Erde kämpfen müssen.

Sonntag, 10. Oktober, 17.30 Uhr: In den Lebenswegen hören Sie den bayrischen Musiker Hans-Jürgen Buchern, Kopf der Band Haindling. Er ist seit Jahrzehnten treibende Kraft beim Bund Naturschutz und gibt mit seinen Texten viel zum Nachdenken mit auf den Weg.

Gestaltung der Sendungen: Stefan Hauser.