Mensch, Tier und Umwelt. Es geht um ein friedliches und nachhaltiges Zusammenleben. Während der Schöpfungszeit vom 1. September bis 4. Oktober steht die Bewahrung der Welt im Mittelpunkt.

Die christlichen Kirchen feiern noch bis 4. Oktober die Schöpfung, Mensch und Tier. Die ökumenische Schöpfungszeit wird von Papst Franziskus unterstützt. Dieser streicht die Verantwortung aller ChristInnen für die Schöpfung in seiner Enzyklika „Laudato Si“ hervor. radio klassik Stephansdom widmet sich dieser besonderen Zeit mit einigen Spezialsendungen über Tierethik, Fleischkonsum und Schweine.

Mensch und Tier

„Der Mensch und das liebe Vieh“ – der katholische Moraltheologe Martin Lintner hat ein Buch über Tierethik geschrieben. Stefanie Jeller hat es gelesen und mit dem Autor gesprochen: Achtung, wer gerne Schweinefleisch isst, muss sich jetzt festhalten!

Rund um die Wurst



„Billiges Fleisch schafft Armut“, sagt Franz Dormayer. Der Fleischer ist überzeugt, dass sich Qualität auszahlt, für den Konsumenten, die Tiere und den Betrieb. „Wie viel Tier darf´s sein“, fragt Michael Rosenberger, Vegetarier und Umweltethiker.

Redakteurin Franziska Libisch-Lehner war beim Wurstmachen dabei. Sie spricht mit einem Fleischer über die Angst vor Blut und wie man Schlachten lernt. Umweltethiker Michael Rosenberger erzählt über die Vor- und Nachteile des modernen Fleischkonsums, Dankbarkeit und den Kreislauf von Leben und Tod.

Kluge Schweine

Schweine kennen wir vor allem aus dem Wurstregal. Wenig charmant ist unser Umgang mit den Tieren auch in unserem Sprachgebrauch: Dumm, dreckig, faul – das sind nur einige der Zuschreibungen. Aber wie sind sie wirklich, die Schweine? Äußerst intelligent. Das zeigen neueste Forschungen der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Bei Bad Vöslau wurde eine weltweit einzigartige Forschungsstation eröffnet, in einem alten Gutshof werden 39 Hausschweine erforscht. Was können die Tiere? Wie verhalten sie sich? Und was bedeutet all das für unseren Umgang mit ihnen?

Die Tierärztin Marianne Wondrak hat die Station mit aufgebaut. In der Sendung verrät die Forscherin, was sie bisher an den Schweinen am allermeisten beeindruckt hat.