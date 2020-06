Home Startseite Schrammel Klang Festival.

Eine fesche Landpartie ins Waldviertel

In seiner letzten Sendung vor der Sommerpause reist Richard Schmitz per Playliste zum Schrammel Klang Festival 2020 nach Litschau am Herrensee, wo Kaspar Schrammel, Vater der Schrammel-Brüder, am 6. Jänner 1811 geboren wurde. Es musizieren Walter Soyka, die Neuen Wiener Concertschrammeln, Wiener Brut, die 16er Buam, die Mondscheinbrüder, Helmut Bohatsch & Paul Skrepek, Roland Neuwirth & Karl Hodina, das Trio Lepschi, Stefan und Tomas Slupetzky, Ernst Molden und der Nino aus Wien, Christina Zurbrügg, Die Strottern, bratfisch und Agnes Palmisano.

(c) Karl Satzinger, Schrammel Klang Festival: Komparsen 2014