Zu Gast bei Musikchefin Ursula Magnes ist die Musikwissenschaftlerin Andrea Lindmayr-Brandl. Nach zahlreichen Stataionen unter anderem in Stanford/USA hält sie seit 2010 eine ordentlioche Professur in Salzburg. Schwerpunkte ihrer Forschungstätigkeit liegen im kompositiorischen Werk von Franz Schubert. An dessen 225. Geburtstag wollen wir aktuelle Fragen der Schubert-Forschung erläutern und in spannende CD-Neuveröffentlicheungen mit Michi Gaigg, Einspielung aller Symphonien und Fragmente mit dem L’Orfeo Barockorchester, dem Quatuor Modigliani, Einspielung aller Streichquartette und einer neuen Interpretation der Winterreise durch Benjamin Appl, hineinhören.

