Schubert Live.

Am 6. Dezember wäre Nikolaus Harnoncourt 91 Jahre geworden. Seine Interpretationen halten frisch und lebendig.

„Man hört vom ersten Ton an, dass da ein überragendes Genie ist, eigentlich unvergleichlich, ausser eben vielleicht mit Mozart.“ Soweit Nikolaus Harnoncourt im Sommer 1988, als er im Rahmen der Styriarte mit dem damals blutjungen Chamber Orchestra of Europe (COE) alle acht Sinfonien von Franz Schubert aufführte. Es war dies sein allererster Schubert-Zyklus. Je einer mit den Berliner Philharmonikern sowie dem Concertgebouworkest Amsterdam sollte folgen. 32 Jahre später hat das Chamber Orchestra of Europe dieses denkwürdige Ereignis erstmals auf CD veröffentlicht. Harnoncourt räumte „den Schutt weg, den Generationen darübergekleistert haben“: „Und ich kleistere möglicherweise neuen Schutt darauf, der der Schutt unserer Zeit ist.“ Musikchefin Ursula Magnes bringt soviel Musik aus der 4-CD-Box wie sich eben in einer Rubato-Stunde ausgeht.